Чем отличается Duster от бюджетного кроссовера Renault 2026 года. Фото

Новый бюджетный кроссовер Renault Duster 2026 года показали официально. Этот автомобиль отличается от модели третьего поколения, которую отправили в продажу раньше. Показываем особенности на фото.

OBOZ.UA в подробностях рассказывает о самых заметных элементах, которые формируют отличия. Сразу стоит отметить, что основные технические решения машин одинаковы. Но две версии Duster в третьем поколении отличаются друг от друга дизайном.

Спереди отличается решетка между фарами с крупной надписью Renault на всю ширину – или Duster на модели 2026 года. Сзади на дверце багажника у новой версии кроссовера появилась горизонтальная светодиодная полоса.

Дизайнеры также изменили графику светотехники и разработали другие бамперы. Это первая модернизация Renault Duster 3 поколения.

В оснащении Renault Duster появились панорамная крыша, камеры кругового обзора, электропривод и вентиляция кресел. Пока машина в таком исполнении отправится на рынок Индии.

