Самый дешевый электрический седан BMW показали в топовом исполнении

Новая BMW 3 Series Neue Klasse – самый дешевый электрический седан компании, который готовят к премьере как перспективную модель. Топовый вариант автомобиля показали на фото.

Видео дня

Автомобиль выехал на дорогу для ходовых испытаний прототипа в рамках завершающей стадии разработки. Седан показывает Carscoops. На фото поймали мощный электрокар BMW M3 EV 2027 года, который возглавит линейку модели.

Эта модель присоединится к новой линейке Neue Klasse. В рамках этой архитектуры появится несколько автомобилей (в том числе кроссоверы). При этом машины будут предлагать максимально широкий диапазон силовых установок, включая ДВС.

Новая BMW 3 Series 2027 года выйдет на рынок в том числе как электромобиль BMW i3. Но не стоит путать новинку с одноименным компактным электрическим хэтчбеком, который уже покинул модельную линейку. Это совершенно другая машина.

А электрический седан BMW M3 2027 модельного года станет самым мощным и быстрым исполнением автомобиля с силовой установкой на 700 л.с..

OBOZ.UA ранее рассказывал про новый недорогой седан VW.