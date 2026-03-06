Долгожданную новинку от SEAT показали вживую. Фото

Подразделение Cupra, которое отпочковалось от SEAT для производства самых ярких автомобилей, рассекретило долгожданный электромобиль Born 2027 модельного года. Это самая дешевая модель производителя в сегменте EV.

Машину показали вживую на канале Electrifying. Модели Cupra Born исполнилось пять лет, поэтому модернизацию ждали давно. Новый Cupra Born 2027 модельного года получил еще более эффектный дизайн.

Появились новые бамперы и другая светотехника. Изменилось оформление колесных дисков. Теперь Cupra Born, который построен на основе электрокара Volkswagen ID.3, отличается от донора еще сильнее.

Модернизация затронула и топовую модификацию Cupra Born VZ, которая получила самую агрессивную внешность. Это мощный электрокар с силовой установкой на 326 л.с. Запас хода Cupra Born VZ равен 600 км от батарейного блока емкостью 79 кВтч.

Также в линейке есть варианты электромобиля Cupra мощностью 190 и 230 сил с запасом хода 450 км от 58-киловаттной батареи.

