Самый дешевый электрический Mercedes показали до премьеры. Фото

Новый Mercedes CLA 2024 года станет самый дешевым электрическим автомобилем немецкой компании. Автомобиль следующего поколения показали до премьеры на фото во время ходовых испытаний.

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По традиции во время дорожных испытаний новый автомобиль, внешность которого засекречена, спрятан под камуфляжной пленкой. Однако мы видим характерный купеобразный силуэт, который всегда отличал CLA от других компактных моделей. Фото опубликовал пользователь wilcoblok. А художник avarvarii "оживил" машину и показал, как новинка может выглядеть.

В салоне Mercedes CLA ожидается огромный центральный монитор современного информационно-развлекательного комплекса MBUX, который будет работать на базе искусственного интеллекта.

Известно, что новый Mercedes-Benz CLA получит полную гамму силовых установок. Автомобиль предложат в бензиновой, дизельной, гибридной и полностью электрической модификациях.

Благодаря использованию современной модульной архитектуры Mercedes Modular Architecture, следующий CLA впервые получит полностью электрическую силовую установку в дополнение к ассортименту модификаций с двигателями внутреннего сгорания. Премьера ожидается до конца 2024 года.

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