Самый дешевый Citroen в Украине поступил в продажу. Фото

Новый бюджетный электрокар Citroen Ami 2025 модельного года – стильный автомобиль для городских покупателей. Это самая дешевая модель Citroen, которая уже поступила в продажу в Украине. О машине с ярким дизайном известно все.

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Детали о новом Citroen Ami 2025 сообщили на сайте компании. Цена Citroen Ami – от 359 800 грн. Это компактный электрокар с длиной кузова менее 2,5 м. Мощность силовой установки составляет 8 л.с., а запас хода равен 75 км.

Citroen Ami находится в перспективном сегменте компактных городских электрокаров, к которому планируют присоединиться все больше производителей. Но Ami в этом сегменте уже несколько лет – необходимо провести модернизацию для достойной конкуренции.

Ранее сообщалось, что эта модель станет мощнее и получит увеличенный запас хода. Сейчас так называемая спортивная модификация Citroen Ami находится на ранней стадии разработки, и никто пока не говорит, когда такой электромобиль появится. При этом характеристики уже известны.

Мощность вырастет в два с половиной раза – до 20 л.с. с нынешних 8 л.с. А запас хода увеличится до 140 км с 75 км благодаря новому батарейному блоку емкостью 10 кВтч.

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