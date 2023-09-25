Самые удобные семейные машины: лучшие практичные автомобили 2023 года
Эксперты определили лучшие семейные автомобили 2023 года. В первую очередь внимание сосредоточили на самых практичных покупателях. Каждый из представленных универсалов в таком случае обеспечивает максимальные удобство.
Лучшие модели назвали в What Car. Список насчитывает очень разные машины – в том числе дорогие автомобили с премиальным позиционированием. Мы в OBOZREVATEL выбрали из списка самые доступные универсалы.
Лучшие недорогие универсалы 2023 года для семьи:
- Skoda Superb Combi;
- Skoda Octavia Combi;
- MG5 EV;
- Seat Leon ST;
- Toyota Corolla Touring Sports.
Победитель – Superb Combi – известный представитель сегмента самых практичных машин. Удобный качественный интерьер и большой багажник – сильные качества модели.
Недорогой электромобиль MG5 EV понравится семьянинам, которые находят определенный интерес в модном "экологичном" движении. С учетом практичности, это один из наиболее выгодных электрокаров.
Toyota Corolla Touring Sports является экономичной машиной. Но багажник небольшой и мультимедийная система вызывает нарекания.
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