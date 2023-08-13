Самые надежные автомобили, сделанные для обычных людей: рейтинг

Надежность, качество и цена – три основных фактора, на которые обычно обращают внимание при покупке авто. Эксперты говорят, что со временем даже самые известные марки теряют позиции: Land Rover, например, уже не встретишь в списке надежных авто, британские внедорожники стали менее качественными и более уязвимыми к поломкам.

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Специалисты составили рейтинг надежных марок, доступных для обычных покупателей среднего класса. Детали рассказало издание Hot Cars.

Toyota Camry

Оценка надежности: 92/100

Toyota десятилетиями занимает топовые позиции в разных рейтингах надежности. Toyota Camry японского автопроизводителя постоянно лидирует по всем позициям. Кроме надежности, Camry также достаточно экономична, особенно гибридная версия. Camry седьмого поколения, выпускавшаяся с 2012 по 2017 год, является одной из самых надежных моделей.

Средний годовой расход на техническое обслуживание: $388 (RepairPal)

Приблизительно Расходы на техническое обслуживание в течение первых 10 лет: $4203 (CarEdge)

Общее количество отзывов: 0 (NHTSA)

Toyota Prius

Оценка надежности: 89/100

Дебютировав в 1997 году, Toyota Prius стала первым в мире гибридным автомобилем массового производства. Модель также лидирует в рейтингах надежности. Несмотря на сложную гибридную силовую установку, даже б/у модели Prius 2000-х годов остаются популярными и сегодня. Модели, выпущенные между 2009 и 2018 годами, являются самыми надежными, набрав 80/100 в соответствии с рейтингом надежности JD Power.

Средний годовой расход на техническое обслуживание: $408 (RepairPal)

Расходы на техническое обслуживание в течение первых 10 лет: $4008 (CarEdge)

Общее количество отзывов: 1 (NHTSA)

Honda Jazz

Оценка надежности: 85/100

Honda Jazz имеет один из самых надежных двигателей в истории автомобилестроения. Модель безопасна и экономна. Независимо от года выпуска Honda Jazz всегда была одним из самых надежных субкомпактных автомобилей на рынке. Модель 2017 года имеет показатель надежности 85/100 от JD Power и 0 отзывов. Все модели Jazz имеют четырехцилиндровые двигатели как бензиновые, так и дизельные, а также стандартную коробку передач.

Средний годовой расход на техническое обслуживание: $390 (RepairPal)

Расходы на техническое обслуживание в течение первых 10 лет: $4915 (CarEdge)

Общее количество отзывов: 0 (NHTSA)

Lexus LS 400

Lexus LC 500 является доказательством того, что роскошные автомобили могут быть надежными. LC 400 воплощает упрощенный дизайн и пуленепробиваемый 4,0-литровый V8 под капотом. По данным cars.com модели Lexus LC 400, выпущенные с 1997 по 2000 годы, являются наиболее надежными моделями с идеальным показателем надежности 5/5.

Средний годовой расход на техническое обслуживание: $435 (RepairPal)

Общее количество отзывов: 1 (NHTSA)

Mazda MX-5 Miata

Оценка надежности: 82/100

Под капотом Mazda MX-5 Miata находился атмосферный четырехцилиндровый двигатель. Miata, производимые с 2012 по 2015 год, набрали 86,5% по гарантии, что делает их самыми надежными современными Miata.

Средний годовой расход на техническое обслуживание: $429 (RepairPal)

Приблизительно Расходы на техническое обслуживание в течение первых 10 лет: $5761 (CarEdge)

Общее количество отзывов: 0 (NHTSA)

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о самых надежных автомобилях 2023 года.

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