Самые мощные серийные автомобили всех времен: топ-10

Времена, когда понятие "суперкар" автоматически означало большой двигатель (8-16 цилиндров) под капотом, прошли. Теперь под это понятие попадают и электромобили. А планка того, что считается сверхмощным автомобилем, становится все выше – автопроизводители буквально борются с законами физики за каждую лишнюю лошадиную силу.

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Как отмечает издание Top Speed, как составило рейтинг самых мощных серийных гиперкаров, электродвигатели еще не полностью вытеснили традиционных собратьев из списка, но постепенно приближаются к этому. Впрочем, четырёхтурбинный V-16 все еще лидирует среди самых мощных двигателей для уличных автомобилей. Вот десятка машин, мощность которых выглядит пока заоблачной.

Koenigsegg Jesko Absolut

1 603 лошадиные силы

Koenigsegg Jesko приводит в движение 5,0-литровым двигателем V-8 с двойным турбонаддувом. В двигателе установлен самый легкий в мире коленчатый вал V-8, изготовленный из цельной стальной заготовки, он также имеет плоскую конструкцию. На высоких скоростях специальная система управления задними колесами переключает их в том же направлении, что и передние, чтобы улучшить прохождение поворотов и стойкость.

Koenigsegg Gemera

1 700 лошадиных сил

Несмотря на то, что Женевский автосалон 2020 года был отменен, Koenigsegg Gemera представили публике в онлайн-трансляции. Это был первый серийный четырехместный гиперкар, который вдобавок имеет гибридный двигатель. При этом вес силовой установки составляет всего 68 кг. Она способна выжать 590 лошадиных сил. Инженеры соединили ее с тремя электродвигателями (два на каждом заднем колесе, развивающими до 500 лошадиных сил, и один на передних колесах, выдающий 400 лошадиных сил), что в сумме дают 1700 "лошадок".

SSC Tuatara

1 750 лошадиных сил

Двигатель этого гиперкара иначе как технологическим чудом не назовешь. На бензине его V-8 способен выжать из себя 1350 лошадиных сил. А максимальной мощности в 1750 году "лошадей" он достигает на этаноле или метаноле. Максимальная скорость, которую он при этом развивает, составляет 480 км/ч.

Hennessey Venom F5

1 817 лошадиных сил

F5 Venom выпускается в двух вариантах: купе и кабриолет. Под капотом у обоих одна и та же начинка. Их V-8 может похвастаться мощностью 1817 лошадиных сил, он передает движение на задние колеса через одноступенчатую автоматическую коробку передач. Родстер, весящий примерно 1400 кг, способен разогнаться до показателя в 480 км/ч, но с откинутым верхом его скорость ограничивается. Тем не менее, он станет самым быстрым и мощным дорожным автомобилем с открытым верхом в мире. Всего будет построено 30 таких авто, каждое из которых будет стоить 3 миллиона долларов.

Pininfarina Battista

1 874 лошадиные силы

Battista – это первый автомобиль компании, построенный с нуля как серийная версия концепта, дебютировавшего в 2018 году. Под капотом у него можно найти четыре электродвигателя, приводящих в движение все четыре колеса. От 0 до 100 км/ч этот суперкар разгоняется за 1,8 секунды.

Rimac Nevera

1 914 лошадиных сил

Электрический гиперкар Nevera от Rimac выдает характеристики производительности, в которые даже тяжело поверить. С четырьмя электродвигателями мощностью 1914 лошадиных сил он разгоняется до 100 км/ч всего за 1,85 секунды. Всего 150 человек в мире смогут управлять этим чудом техники, ведь политика автобренда Rimac – поддерживать малотиражное производство.

Aspark Owl

1 985 лошадиных сил

Итальянская автомастерская Manifattura Automobili Torino выпускает этот гиперкар с 2018 года и запланировала выпустить всего 50 единиц "Совы". Кузов и шасси модели сделаны из углеродного волокна с опорными конструкциями из нержавеющей стали. Автомобиль имеет полностью электрическую трансмиссию с двигателем на каждом колесе. Запас хода составляет около 400 км, а для полной зарядки аккумулятора потребуется всего 40 минут.

Lotus Evija

2 012 лошадиных сил

Lotus Evija полностью электрический и имеет сверхбыструю зарядку. Дизайнеры подарили ему двери-крылья из листового металла, а инженеры – четыре электродвигателя, которые развивают мощность более 2000 лошадиных сил. В общей сложности будет построено 130 таких гиперкаров, каждый из которых будет стоить более 2 миллионов долларов.

Deus Vayanne

2 200 лошадиных сил

Бренд Deus называет Vayanne "концепцией, ориентированной на производство", и анонсирует действительно безумные показатели производительности. Которые, впрочем, пока не прошли реальные тесты. Информация о том, сколько двигателей и какого типа будет нести этот зверь, пока не обнародовалась. Но заявленная мощность составляет 2200 лошадиных сил. Чтобы разогнаться до 100 км/ч, ему понадобится всего 1,99 секунды, а максимальная скорость составит 400 км/ч. Поставки этой модели должны начаться в 2025 году. Всего будет выпущено 99 экземпляров.

Devel Sixteen

5 007 лошадиных сил

Если заявленные производителем характеристики гиперкара правдивы, то Devel Sixteen даже сравнить не с чем. Мощность 5007 лошадиных сил должен обеспечивать двигатель V-16 с четырьмя турбинами – отсюда и название модели. Некоторые уже шутяят, что достаточно будет проехать на этом авто по улице, чтобы на всех машинах сработали сигнализации. Ожидается, что базовый V-8 будет стоить от 1,6 миллиона долларов, а топовая версия с 16-цилиндровым двигателем – более 2 миллионов долларов.

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