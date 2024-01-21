Самые 'горячие' хэтчбеки 2024 года: свежий список

Хэтчбеки сочетают в себе мощность, практичность и продуктивность, поэтому водители часто предпочитают именно такие модели. Универсальные автомобили обеспечат комфортную и безопасную поездку.

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Издание Autocar опубликовало список самых "горячих" хэтчбеков 2024 года. Если вы планируете купить авто, выбирайте из списка ниже.

Toyota GR Yaris

GR Yaris имеет 1,6-литровый трехцилиндровый двигатель с турбонаддувом мощностью 257 лошадиных сил и систему полного привода, что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 2,5 секунды. Автомобиль также имеет шасси и подвеску, которые идеально настроены для быстрой езды почти при любых погодных условиях.

Honda Civic Type R

Авто имеет 2,0-литровый двигатель с турбонаддувом, который выдает 325 лошадиных сил и разгоняется до 100 км/ч за 5,4 секунды.

Hyundai i20 N

Машина имеет 1,6-литровый двигатель с турбонаддувом и 6-ступенчатую механическую коробку передач. i20 поразительно просторный и хорошо оборудованный.

Ford Focus ST

Это первый Focus ST с адаптивными амортизаторами и первый с дифференциалом ограниченного трения с электронным управлением для ведущей передней оси. Focus ST обеспечит прямое, маневренное управление и целенаправленное чувство жесткого контроля над дорогой.

Mercedes-AMG A45 S

Это полноприводный мощный хэтчбек, имеющий 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель, развивающий 416 лошадиных сил. Автомобиль также имеет двигатель с более высокой удельной мощностью, чем у Ferrari 488 Pista.

Volkswagen Golf R

Полноприводный Golf R имеет 2,0-литровый двигатель с турбонаддувом мощностью 316 лошадиных сил. Большинство Golf R оснащено адаптивными амортизаторами.

Volkswagen Golf GTI

Авто имеет 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 242 лошадиных сил. В комплектации GTI Clubsport ключевые показатели автомобиля увеличиваются до 296 лошадиных сил.

Hyundai i30 N

Авто имеет просторный салон и привлекательный внешний вид. Мощность и производительность обеспечат вам комфортную и приятную поездку.

Skoda Octavia vRS

Вы можете выбрать модель с 2,0-литровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 242 лошадиных сил или 2,0-литровый дизель мощностью 197 лошадиных сил. Octavia vRS – это тот хэтчбек, который обеспечит быструю и комфортную поездку.

Cupra Born

Основанный на той же платформе, что и Volkswagen ID 3, Born получил задний двигатель, обеспечивающий до 227 лошадиных сил. Авто легкое в управлении.

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