Самые "горячие" хэтчбеки 2024 года: свежий список
Хэтчбеки сочетают в себе мощность, практичность и продуктивность, поэтому водители часто предпочитают именно такие модели. Универсальные автомобили обеспечат комфортную и безопасную поездку.
Издание Autocar опубликовало список самых "горячих" хэтчбеков 2024 года. Если вы планируете купить авто, выбирайте из списка ниже.
Toyota GR Yaris
GR Yaris имеет 1,6-литровый трехцилиндровый двигатель с турбонаддувом мощностью 257 лошадиных сил и систему полного привода, что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 2,5 секунды. Автомобиль также имеет шасси и подвеску, которые идеально настроены для быстрой езды почти при любых погодных условиях.
Honda Civic Type R
Авто имеет 2,0-литровый двигатель с турбонаддувом, который выдает 325 лошадиных сил и разгоняется до 100 км/ч за 5,4 секунды.
Hyundai i20 N
Машина имеет 1,6-литровый двигатель с турбонаддувом и 6-ступенчатую механическую коробку передач. i20 поразительно просторный и хорошо оборудованный.
Ford Focus ST
Это первый Focus ST с адаптивными амортизаторами и первый с дифференциалом ограниченного трения с электронным управлением для ведущей передней оси. Focus ST обеспечит прямое, маневренное управление и целенаправленное чувство жесткого контроля над дорогой.
Mercedes-AMG A45 S
Это полноприводный мощный хэтчбек, имеющий 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель, развивающий 416 лошадиных сил. Автомобиль также имеет двигатель с более высокой удельной мощностью, чем у Ferrari 488 Pista.
Volkswagen Golf R
Полноприводный Golf R имеет 2,0-литровый двигатель с турбонаддувом мощностью 316 лошадиных сил. Большинство Golf R оснащено адаптивными амортизаторами.
Volkswagen Golf GTI
Авто имеет 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 242 лошадиных сил. В комплектации GTI Clubsport ключевые показатели автомобиля увеличиваются до 296 лошадиных сил.
Hyundai i30 N
Авто имеет просторный салон и привлекательный внешний вид. Мощность и производительность обеспечат вам комфортную и приятную поездку.
Skoda Octavia vRS
Вы можете выбрать модель с 2,0-литровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 242 лошадиных сил или 2,0-литровый дизель мощностью 197 лошадиных сил. Octavia vRS – это тот хэтчбек, который обеспечит быструю и комфортную поездку.
Cupra Born
Основанный на той же платформе, что и Volkswagen ID 3, Born получил задний двигатель, обеспечивающий до 227 лошадиных сил. Авто легкое в управлении.
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