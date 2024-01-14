Держитесь подальше: топ-6 американских авто, которые не стоит покупать ни при каких обстоятельствах

Некоторые модели авто слишком переоценены. Они могут постоянно опустошать ваш кошелек из-за проблем с обслуживанием или ремонтом. Значительная стоимость не компенсируется ни надежностью, ни качеством.

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Эксперты обнародовали рейтинг рисковых авто, от покупки которых стоит удержаться. Эти модели могут спровоцировать не только лишь дополнительные денежные издержки, но и проблемы на дорогах.

Chrysler 300

Chrysler 300 стал №6 в списке Money Inc. "20 автомобилей, которых следует избегать любой ценой в 2023 году". Согласно этому обзору, Chrysler 300 "отстает" от конкурентов в технологиях, работает не так хорошо, как другие автомобили этого класса, и имеет дизайн, который может показаться устаревшим." Chrysler 300 дороже многих своих конкурентов, а с поиском запасных деталей во время ремонта возникают изрядные трудности.

Buick Encore GX

Согласно анализу Consumer Reports, Buick вошел в список TopSpeed "15 самых ненадежных автомобильных брендов 2023 года" с прогнозируемым рейтингом 54 из 100. Encore GX 2023 назвали одной из худших моделей для покупки. Среди проблем – высокие средние затраты на техническое обслуживание, неисправности с тормозами, двигателем, топливной системой.

Ford Explorer

Explorer попал в список Torque News "Худшие автомобили, внедорожники и грузовики, которые вы можете купить в 2023 году". Согласно одному обзору, Explorer имеет слишком высокую цену "для обычного 3-рядного внедорожника", что делает его не слишком удачным выбором по сравнению с другими моделями. Среди слабых мест – недостаточная производительность, низкая надежность и скучный интерьер. Explorer просто не конкурентоспособен на авторынке.

Dodge Caravan

Авто попало в антирейтинги главным образом из-за низкой производительности и высоких расходов топлива. Dodge Caravan имеет медленное ускорение, невзирая на мощный двигатель.

Cadillac XT4 Sport

В своем обзоре издание Motor1 отметило, что "нет весомых причин" выбирать Cadillac XT4 вместо аналогичных по цене, но более качественных BMW X3, Genesis GV70 и Lexus NX. Среди проблем XT4 – некачественный двигатель и тесный салон.

Lincoln Aviator

Lincoln попал в список самых ненадежных марок автомобилей TopSpeed с прогнозируемым рейтингом 54/100. Самыми плохими названными моделями были Aviator 2023 и 2021 годов. По данным TopSpeed, у Aviator есть проблемы с электроникой, системой привода и подвески, а также рулевым управлением.

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