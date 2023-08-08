Самые дешевые новые кроссоверы в Украине: топ-5 моделей

Бюджетные автомобили в Украине всегда популярны. Но наибольшим спросом пользуются кроссоверы. Рассказываем о самых дешевых из них, которые официально можно купить новыми в нашей стране.

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OBOZREVATEL рассмотрел разные модели новых кроссоверов в Украине. Мы проверили цены и выяснили, какие модели предлагаются к покупке дешевле всего.

Самые дешевые новые кроссоверы в Украине

1. Chery Tiggo 2 – 477 300 грн

Уже несколько лет этот китайский автомобиль является самым дешевым кроссовером в Украине. С его ценой могут соперничать разве что б/у автомобили.

2. Chery Tiggo 2 Pro – 558 700 грн

Эта модель очень похожа на предыдущую. Собственно, это отражено и в названии. На самом деле это чуть более новый и модернизированный вариант Tiggo 2. Однако разница в цене существенная.

3. JAC JS2 – 590 000 грн

Еще один компактный китайский кроссовер. За него просят немного больше, чем за самые доступные модели Chery.

4. Chery Tiggo 4 – 603 100 грн

Этот бренд занимает большую нишу в нашей стране в сегменте доступных машин. Эта модель уже крупнее, а цена чуть выше.

5. Renault Duster – 611 900 грн

Если совсем немного доплатить, можно приобрести легендарный бюджетный кроссовер Renault. Несмотря на то, что ему приходится отбиваться от россыпи машин из КНР, автомобиль справляется отлично и занимает первые строчки продаж.

OBOZREVATEL уже рассказывал о дешевых машинах, которые чаще всего покупают украинцы.