Самые дешевые новые кроссоверы в Украине: топ-5 моделей
Бюджетные автомобили в Украине всегда популярны. Но наибольшим спросом пользуются кроссоверы. Рассказываем о самых дешевых из них, которые официально можно купить новыми в нашей стране.
OBOZREVATEL рассмотрел разные модели новых кроссоверов в Украине. Мы проверили цены и выяснили, какие модели предлагаются к покупке дешевле всего.
Самые дешевые новые кроссоверы в Украине
1. Chery Tiggo 2 – 477 300 грн
Уже несколько лет этот китайский автомобиль является самым дешевым кроссовером в Украине. С его ценой могут соперничать разве что б/у автомобили.
2. Chery Tiggo 2 Pro – 558 700 грн
Эта модель очень похожа на предыдущую. Собственно, это отражено и в названии. На самом деле это чуть более новый и модернизированный вариант Tiggo 2. Однако разница в цене существенная.
3. JAC JS2 – 590 000 грн
Еще один компактный китайский кроссовер. За него просят немного больше, чем за самые доступные модели Chery.
4. Chery Tiggo 4 – 603 100 грн
Этот бренд занимает большую нишу в нашей стране в сегменте доступных машин. Эта модель уже крупнее, а цена чуть выше.
5. Renault Duster – 611 900 грн
Если совсем немного доплатить, можно приобрести легендарный бюджетный кроссовер Renault. Несмотря на то, что ему приходится отбиваться от россыпи машин из КНР, автомобиль справляется отлично и занимает первые строчки продаж.
OBOZREVATEL уже рассказывал о дешевых машинах, которые чаще всего покупают украинцы.