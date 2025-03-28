Самые дешевые модели Mazda снимут с производства: что о них известно

Mazda в данный момент занята обновлением своей модельной линейки. Из-за этого с производства снимут самые дешевые автомобили. Некоторые из них получат преемников, с другими ситуация пока не прояснилась.

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Как стало известно Carscoops, кроссоверы Mazda CX-3 и MX-30, хэтчбек Mazda 2 и седан Mazda 6 покинут конвейер в ближайшее время. На смену "шестой" модели уже пришел электрический седан. А Mazda 2 получила преемника в качестве гибридного городского хэтчбека.

Кроссовер Mazda MX-30 в полностью электрической модификации решили больше не производить (гибрид останется). А CX-3 пока без преемника. Хотя кое-что интересное мы уже знаем.

Недавно в руководстве японской компании намекнули на разработку нового недорогого кроссовера. Он может получить название Mazda CX-20, хотя это очень предварительная информация. Еще один вариант – Mazda CX-3 2 поколения.

Кроме того, модель Mazda CX-5 3 поколения вовсю тестируют на дорогах перед премьерой. Это соперник Toyota RAV4 и других недорогих автомобилей популярного сегмента.

OBOZ.UA уже рассказывал про новую экономичную модель Honda.