Самые дешевые электрокары: какие автомобили появятся в 2025 году

В новом 2025 году на рынке появятся довольно дешевые электромобили. Конкретные модели предлагают двойную экономию: мало того, что мы рассматриваем самые недорогие электрокары, еще и получается экономия на топливе. Эти новые автомобили привлекут много внимания.

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OBOZ.UA проверил анонсы и собрал долгожданные рыночные дебюты новых электромобилей. Эти машины порадуют многих покупателей.

Новые электрокары 2025 года – самые дешевые EV:

Renault 4 E-Tech;

Renault 5 E-Tech;

Fiat Grande Panda;

Hyundai Inster;

Cupra Raval;

Kia EV3;

Skoda Elroq.

С двумя электрокарами 4 E-Tech и 5 E-Tech компания Renault заново открыла сегмент недорогих машин для себя и всего рынка. Модели получились стилистически интересными.

Fiat Grande Panda – долгожданный бюджетный электрокар, который возвращает в линейку легендарный дизайн. Полная противоположность – Kia EV3 с его современной внешностью в стиле техно.

Hyundai Inster – еще один доступный электрокар из Кореи. Всем этим моделям придется соперничать с Cupra Raval. А новая Skoda Elroq – более крупный и практичный EV.

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