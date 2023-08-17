Самые дешевые б/у авто до 5000 долларов: топ-3 модели

Украинцы всегда ищут надежные и дешевые б/у автомобили. Эти топ-3 модели до 5000 долларов никого не разочаруют, и к тому не потребуют большой суммы денег на покупку.

Видео дня

Не секрет, что в продаже много дешевых автомобилей с пробегом на вторичном рынке. Однако с учетом цены, не все такие машины являются удачной покупкой. Дешевый на ценнике – не значит такой же в эксплуатации. OBOZREVATEL собрал лучшее, что можно найти в бюджетном секторе.

Лучшие б/у авто до 5000 долларов в Украине:

Hyundai Accent;

Renault Logan;

Chevrolet Lacetti.

Попадаются модели других производителей с откровенно неудачной конструкцией. Или частыми поломками в двигателе и других критически важных элементах. Однако машины, о которых идет речь в нашем списке, зарекомендовали себя потрясающе.

Hyundai Accent

Бестселлер своего времени, теперь Accent никому не дает скучать на вторичке. Рынок живой, интерес к модели всегда высокий. Неудивительно – множество предложений до $5000, надежность и даже какой-то комфорт.

Renault Logan

Классика. Модель известна так же под именем Dacia Logan. В продаже много экземпляров, но все они – рабочие лошадки. Значит, на идеальное состояние рассчитывать не приходится. Но это очень крепкие машины.

Chevrolet Lacetti

Это настоящая "элита" бюджетного сектора на вторичном рынке. Хорошие экземпляры заканчиваются, но еще много предложений до 5000 долларов. Спешите, но внимательно осматривайте машину – пробеги у них большие, а эксплуатировали эти машины зачастую грубо.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о привлекательных б/у кроссоверах и внедорожниках.