Самые дешевые автомобили знаменитостей: что можно найти в гаражах селебрити. Фото

Самые дешевые автомобили встречаются не только у домов среднестатистических горожан. Обыкновенные и вполне доступные машины можно найти и в гаражах селебрити.

В Autocar собрали необычные автомобили знаменитых людей. В списке нет ни одного суперкара, люксового кроссовера или роскошного лимузина. Знаменитости тоже ездят (или ездили) на повседневных моделях.

Дешевые автомобили известных людей:

Джо Байден – Studebaker Champion;

Леонардо Ди Каприо – Toyota Prius;

Леброн Джеймс – Kia K900;

Бейонсе – Rolls-Royce Silver Cloud II;

Колин Чепмен – Renault 4;

Клинт Иствуд – Austin Countryman;

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Король Чарльз III – MGC;

Принцесса Диана – Ford Escort RS Turbo S1;

Джон Леннон – Austin Maxi;

Королева Елизавета II – Land Rover;

Себастьян Феттель – Fiat 500.

У Джо Байдена большая коллекция американских автомобилей. Среди них есть Studebaker Champion. Сегодня средняя цена этой модели – 18 000 долларов.

Леонардо Ди Каприо известен своим желанием оберегать окружающую среду. Поэтому выбор доступного гибрида Toyota Prius кажется логичным.

Американский баскетболист Леброн Джеймс ездит на Kia K900. Большой корейский седан на вторичном рынке стоит в среднем 20 000 долларов.

И даже у Бейонсе есть относительно недорогой автомобиль. Rolls-Royce Silver Cloud II, может, и звучит аристократично, но средняя цена на рынке сегодня – около 50 000 долларов. Совсем немного для Rolls-Royce и звезды такого масштаба.

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