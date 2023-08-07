Самые дешевые авто в Украине: топ-3 моделей в разных сегментах

Цены на новые автомобили в Украине выросли. Но даже в таких условиях мы можем найти самые дешевые модели в популярных сегментах. Главное – это доступность. По такому параметру и отобрали топ-3 автомобилей.

Видео дня

OBOZREVATEL изучил рынок новых автомобилей и нашел три машины – самые дешевые в своих сегментах – которые представлены в нашей стране официально. Ниже рассмотрим подробнее каждую модель.

Топ-3 дешевых автомобилей в Украине:

Chery Tiggo 2; MG 5; Fiat 500.

Chery Tiggo 2

Самый дешевый кроссовер в Украине за 477 300 грн в базовом варианте. Китайская машина всегда пользовалась высоким спросом среди наших автомобилистов.

MG 5

Наиболее доступный седан на нашем рынке – MG 5 за 596 300 грн. Это небольшой автомобиль размером с Skoda Octavia, который привлекает покупателей низкой ценой.

Fiat 500

Хэтчбеки пользуются в Украине умеренным спросом. Водители ценят удобство и мобильность компактного кузова. Самый дешевый хэтчбек – Fiat 500 с ценой от 614 900 грн.

OBOZREVATEL ранее сообщал о доступном внедорожнике, который готовит британская компания Land Rover.