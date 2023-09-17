Самые безопасные внедорожники 2023: список

Страховой институт безопасности дорожного движения (IIHS) изменил критерии оценки безопасности автомобилей 2023 года выпуска. Для высокой награды Top Safety Pick+, авто должно получить положительную оценку в каждом краш-тесте.

Технология активной безопасности, необходимая для тестирования по предупреждению аварий и смягчению последствий, включает предупреждение о лобовом столкновении, обнаружение пешеходов, автоматическое экстренное торможение, предупреждение о выезде из полосы движения и систему поддержки полосы движения. Многие победители Top Safety Pick+ также имеют дополнительные технологии активной безопасности. Детали рассказало издание Сar And Driver.

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Acura MDX

Acura MDX стандартно оснащена набором брендовых технологий безопасности, получившим название AcuraWatch. AcuraWatch включает в себя следующие функции:

предупреждение о лобовом столкновении с автоматическим экстренным торможением;

предупреждение о выезде из полосы движения;

помощь удержания полосы движения;

адаптивный круиз-контроль.

Кроссовер получил рейтинг Top Safety Pick+ от IIHS во всех краш-тестах, а также рейтинги Superior и Advanced по предотвращению и смягчению аварий.

Audi Q4 e-tron

Audi Q4 e-tron с электрическим двигателем, доступный в стандартном формате квадратной задней части или изящном Sportback, получил рейтинг IIHS Top Safety Pick+ благодаря высоким показателям во всех краш-тестах IIHS. Его единственный недостаток – "удовлетворительная" оценка эффективности стандартных фар.

Audi Q8

Audi наполнила внедорожник Q8 роскошными элементами декора и активными системами помощи водителю. Награду IIHS Top Safety Pick+ Audi Q8 присудили благодаря хорошим оценкам в каждом краш-тесте и впечатляющим оценкам избегания и смягчения аварий. Внедорожник можно объединить с дополнительным двигателем V-8 с двойным турбонаддувом мощностью 591 л. у RS Q8.

BMW X1

Недавно обновленный BMW X1 2023 стал очень маневренным и предлагает больше внутреннего пространства. Он также оснащен вспомогательными водительскими средствами:

автоматическим экстренным торможением с обнаружением пешеходов;

обнаружением велосипедистов;

предупреждением о поперечном движении сзади;

вспомогательной системой поддержания полосы движения.

Genesis GV60

Genesis GV60 2024 имеет довольно интересный дизайн. Этот электрический внедорожник быстро произвел большое впечатление среди растущей линейки конкурентов с нулевыми выбросами. Теперь, в свой второй модельный год, GV60 получил награды IIHS Top Safety Pick+.

Honda CR-V

Все CR-V стандартно оснащаются системами автоматического экстренного торможения, предупреждением о выезде из полосы движения, системой поддержки полосы движения и адаптивным круиз-контролем. Honda CR-V получила высокие оценки в краш-тестах.

Hyundai Palisade

Трехрядный автомобиль Hyundai Palisade получил награду Top Safety Pick+ от IIHS и самую высокую оценку в тестировании на предотвращение и смягчение аварий. К сожалению, Palisade получил неудовлетворительную оценку во время обновленного переднего краш-теста IIHS с умеренным перекрытием. Набор функций безопасности Hyundai под названием SmartSense является стандартным и включает в себя вспомогательную поддержку полосы движения, центрирование полосы движения, мониторинг слепых зон и т.д.

Kia Telluride

Прошлогодний Kia Telluride не попал в IIHS Top Safety Pick+ из-за стандартных галогенных фар. Этот аспект разработчики исправили в модели 2023 года. Внедорожник, победивший в категории "10 лучших", получил высокие оценки в каждом краш-тесте и самый высокий рейтинг в тесте на избежание и смягчение аварий.

Lexus NX

Обновленный Lexus NX предлагает больше комбинаций силовых агрегатов по сравнению с предшественником. Покупатели могут выбрать из четырех разных вариантов, включая новый гибрид, подключаемый от сети. Все модели получили хорошие оценки во всех краш-тестах IIHS и отличные оценки в каждом тесте на избежание аварий и смягчения их последствий.

Volvo XC90

Volvo XC90 предлагает множество стандартных функций безопасности. Поэтому неудивительно, что XC90, работающий исключительно на газу, и XC90 Recharge, работающий от электросети, получили награду IIHS Top Safety Pick+.

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