Какие недорогие электромобили покупают украинцы в разных частях страны

Опубликована статистика продаж электромобилей в Украине по регионам за август. Традиционно в нашей стране в лидерах рынка недорогие модели. И, как правило, предпочтение отдают импортированным машинам из-за рубежа.

Информацию о продажах приводит организация Укравтопром. В августе 2023 года украинцы купили 3841 электрокар (новые и с пробегом). Спрос увеличился на 11% в сравнении с июлем и в 2,6 раза превысил результат августа 2022 года.

В первой пятерке региональных рынков оказались Львовская область, Киев и Киевская область, а также Днепропетровская и Винницкая области. Известно, сколько экземпляров электрических машин купили за месяц в каждом регионе из списка.

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В каких регионах Украины покупают больше электрокаров (август 2023 года):

Львовская область – 524 шт.; Киев – 488 шт.; Киевская область – 296 шт.; Днепропетровская область – 290 шт.; Винницкая область – 234 шт.

Самые популярные электромобили в регионах Украины:

Львовская область – Volkswagen e-Golf;

Киев – Tesla Model 3;

Киевская область – Nissan Leaf;

Днепропетровская область – Tesla Model 3;

Винницкая область – Nissan Leaf.

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