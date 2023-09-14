newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС
img

Какие недорогие электромобили покупают украинцы в разных частях страны

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
1,5 т.
б/у Nissan Leaf

Опубликована статистика продаж электромобилей в Украине по регионам за август. Традиционно в нашей стране в лидерах рынка недорогие модели. И, как правило, предпочтение отдают импортированным машинам из-за рубежа.

Информацию о продажах приводит организация Укравтопром. В августе 2023 года украинцы купили 3841 электрокар (новые и с пробегом). Спрос увеличился на 11% в сравнении с июлем и в 2,6 раза превысил результат августа 2022 года.

В первой пятерке региональных рынков оказались Львовская область, Киев и Киевская область, а также Днепропетровская и Винницкая области. Известно, сколько экземпляров электрических машин купили за месяц в каждом регионе из списка.

Видео дня

В каких регионах Украины покупают больше электрокаров (август 2023 года):

  1. Львовская область – 524 шт.;
  2. Киев – 488 шт.;
  3. Киевская область – 296 шт.;
  4. Днепропетровская область – 290 шт.;
  5. Винницкая область – 234 шт.

Самые популярные электромобили в регионах Украины:

  • Львовская область – Volkswagen e-Golf;
  • Киев – Tesla Model 3;
  • Киевская область – Nissan Leaf;
  • Днепропетровская область – Tesla Model 3;
  • Винницкая область – Nissan Leaf.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о самых дешевых машинах в Украине, которые можно купить по цене iPhone 15.