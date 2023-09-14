Какие недорогие электромобили покупают украинцы в разных частях страны
Опубликована статистика продаж электромобилей в Украине по регионам за август. Традиционно в нашей стране в лидерах рынка недорогие модели. И, как правило, предпочтение отдают импортированным машинам из-за рубежа.
Информацию о продажах приводит организация Укравтопром. В августе 2023 года украинцы купили 3841 электрокар (новые и с пробегом). Спрос увеличился на 11% в сравнении с июлем и в 2,6 раза превысил результат августа 2022 года.
В первой пятерке региональных рынков оказались Львовская область, Киев и Киевская область, а также Днепропетровская и Винницкая области. Известно, сколько экземпляров электрических машин купили за месяц в каждом регионе из списка.
В каких регионах Украины покупают больше электрокаров (август 2023 года):
- Львовская область – 524 шт.;
- Киев – 488 шт.;
- Киевская область – 296 шт.;
- Днепропетровская область – 290 шт.;
- Винницкая область – 234 шт.
Самые популярные электромобили в регионах Украины:
- Львовская область – Volkswagen e-Golf;
- Киев – Tesla Model 3;
- Киевская область – Nissan Leaf;
- Днепропетровская область – Tesla Model 3;
- Винницкая область – Nissan Leaf.
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