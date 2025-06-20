Бюджетный внедорожник Suzuki Jimny получил неожиданную модификацию

Компактный бюджетный внедорожник Suzuki Jimny известен как крепкий автомобиль, который отлично себя показывает за пределами ровных дорог. Покупатели давно оценили эту машину, а теперь у нее появилась неожиданная модификация.

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Модель Suzuki Jimny поступила на службу в полицию. Подробности об этом стали известны Carscoops. Внедорожник отправился в автопарк подразделения по предупреждению преступности полиции Австралии.

Но работа у Сержанта Джима (так ласково называют машину) будет необычной. Фактически, автомобиль подготовили для демонстрационных целей. Будут создавать своеобразный диалог с обществом для улучшения имиджа полиции и укрепления доверия. Считается, что забавный дизайн Suzuki Jimny облегчит эту хитрую задачу.

Тем временем автомобиль постепенно готовится к смене поколения. Но об этом конкретной информации пока мало.

Новый Suzuki Jimny вернется на рынок через несколько лет как другой автомобиль. Ранее сообщалось, что недорогой внедорожник получит электрическую модификацию. Ожидается, что в продажу машина отправится к 2030 году.

Напомним, как уже рассказывал OBOZ.UA, на вторичном рынке можно найти надежные и практичные недорогие внедорожники.