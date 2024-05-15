Самую практичную Skoda Octavia 2024 года показали на новых фото
Долгожданный бестселлер Skoda Octavia 2024 года представили официально после рестайлинга. Теперь недорогую модель показали в самом практичном исполнении Combi на новых фото.
OBOZ.UA напоминает, что минимальная цена Skoda Octavia A8 после обновления чуть превышает 25 000 евро. Стандартную комплектацию расширили за счет цифрового щитка приборов и интеллектуального ассистента мультимедийной системы.
Эта модель давно доросла до размеров VW Passat, а с новым дизайном обрела более строгую и стильную внешность. В ходе рестайлинга изменили оформление фар, увеличили решетку, заменили бампер.
Сзади изменений меньше – производитель модернизировал фонари и заменил бампер. Разумеется, в палитре модели появились новые цвета кузова и другие колесные диски.
В салоне Skoda Octavia Combi 2024 установили увеличенный до 13 дюймов монитор мультимедийной системы.
Моторы Skoda Octavia Combi 2024 года:
- бензин 1,5 л (114 л.с.);
- бензин 1,5 л (150 л.с.);
- бензин 2 л (204 л.с.);
- дизель 2 л (115 л.с.);
- дизель 2 л (150 л.с.).
OBOZ.UA ранее рассказывал про новый практичный Citroen, который появился на украинском рынке.