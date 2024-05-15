Недорого для семьи: Citroen привез в Украину модель без расходов на бензин. Фото

Новый Citroen e-Berlingo 2024 года – практичный недорогой электрокар для большой семьи. А украинские покупатели оценят нулевой расход топлива. Вдобавок автомобиль отличается вместительным салоном и современным оснащением в сочетании с эффектным дизайном.

Детали о машине сообщили на официальном сайте автопроизводителя. Электрический минивэн Citroen e-Berlingo получил современную внешность в соответствии с актуальным корпоративным стилем французской компании.

Появились новые фары с крупными элементами дневных ходовых огней, бампер со сложной пластикой и переработанные задние фонари. Появились новые цвета кузова и колесные диски.

В оснащении Citroen e-Berlingo 2024 есть 10-дюймовый дисплей мультимедийной системы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, разъемы USB, климат-контроль, круиз-контроль. Салон предлагает до 7 мест и большой багажник.

В движение электрический Citroen e-Berlingo приводит мотор мощностью 136 л.с. (260 Нм крутящего момента). Батарейный блок емкостью 54 кВтч обеспечивает запас хода 330 км. Цена электромобиля Citroen e-Berlingo 2024 модельного года – от 1 362 200 гривен за базовый вариант.

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