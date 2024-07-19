Самую практичную модель Dacia бюджетного сегмента показали в сети
Бюджетный автомобиль Dacia Dokker показали в сети с дизайном 2025 года. Практичный автомобиль для большой семьи визуально сделали очень современным и подогнали под требования сегодняшнего дня.
Для глобального рынка минивэн Dokker уже не производят – модель устарела, и в линейке ее заменил 7-местный универсал Dacia Jogger. Но на канале Digimods DESIGN решили придумать новый Dacia Dokker 2025 года. Это попытка пофантазировать на тему более современного автомобиля с хорошим оснащением. За основу взяли VW Caddy – это видно по логотипу сзади.
Но это любительская работа, которая не имеет отношения к Renault и Dacia. Результат интересный, но мы уже знаем, что в продажу отправится крупный кроссовер Dacia Bigster на базе нового Duster 3 поколения.
Конвейер для модели уже налаживают. Ожидается, что первые экземпляры бюджетника Dacia Bigster произведут до конца 2024 года. Кроссовер должен отправиться в продажу в 2025 году.
Ранее появлялась информация, что модель будет стоить около 22 000 евро за базовый вариант. Отличное предложение, учитывая практичность и размеры новинки. Тем не менее, это будет самая дорогая модель Dacia в истории.
Ранее OBOZ.UA показывал новый кроссовер Bigster до премьеры.