Самую практичную модель Dacia бюджетного сегмента показали в сети

Бюджетный автомобиль Dacia Dokker показали в сети с дизайном 2025 года. Практичный автомобиль для большой семьи визуально сделали очень современным и подогнали под требования сегодняшнего дня.

Видео дня

Для глобального рынка минивэн Dokker уже не производят – модель устарела, и в линейке ее заменил 7-местный универсал Dacia Jogger. Но на канале Digimods DESIGN решили придумать новый Dacia Dokker 2025 года. Это попытка пофантазировать на тему более современного автомобиля с хорошим оснащением. За основу взяли VW Caddy – это видно по логотипу сзади.

Но это любительская работа, которая не имеет отношения к Renault и Dacia. Результат интересный, но мы уже знаем, что в продажу отправится крупный кроссовер Dacia Bigster на базе нового Duster 3 поколения.

Конвейер для модели уже налаживают. Ожидается, что первые экземпляры бюджетника Dacia Bigster произведут до конца 2024 года. Кроссовер должен отправиться в продажу в 2025 году.

Ранее появлялась информация, что модель будет стоить около 22 000 евро за базовый вариант. Отличное предложение, учитывая практичность и размеры новинки. Тем не менее, это будет самая дорогая модель Dacia в истории.

Ранее OBOZ.UA показывал новый кроссовер Bigster до премьеры.