Самую необычную модель Hyundai выполнили в стиле недорогих кроссоверов

Новый кроссовер Hyundai Nexo 2025 года – необычная модель, которую корейская компания готовит к премьере. В сети показали этот автомобиль, его выполнили в стиле недорогих Tucson и Santa Fe.

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В Carscoops показали новый Hyundai Nexo 2 поколения на фото в ходе дорожных испытаний. Автопроизводитель сейчас занят завершением разработки модели перед премьерой. Дизайн скрывают под камуфляжной пленкой на кузове.

Известно, что новинка получит внешность в стиле Hyundai Tucson и более крупного Santa Fe. Это значит, что резкие грани, эффектная пластика и необычная светотехника будут смотреться отлично на этом автомобиле.

Hyundai Nexo 1 поколения, который все еще является актуальной моделью, появился в 2018 году. Его водородная силовая установка вырабатывает электричество, которого достаточно для преодоления около 600 км до следующей заправки.

Ожидается, что новый Nexo 2 получит более совершенную силовую установку. А запас хода увеличится до 800 км.

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