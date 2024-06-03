Самую крутую версию недорогого бестселлера Volkswagen показали в деталях

Новый Volkswagen Golf, который известен на весь мир, представили официально после модернизации для 2024 года. Недорогой бестселлер уже поступил в продажу. Теперь в сети в подробностях показали самый крутой вариант этой модели.

Немецкий автопроизводитель провел премьеру спортивного хэтчбека Volkswagen Golf GTI Clubsport. Это автомобиль в особом исполнении. Новинку продемонстрировали на канале Autogefühl.

Есть изменения в сравнении со стандартным VW GTI. Очевидно, что у машины заменили бампер. Появились новый колесные диски и особые декоративные элементы. Мощность двигателя составляет 296 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 5,6 с.

В 2024 году модели VW Golf исполняется 50 лет. Новый Volkswagen Golf GTI Clubsport станет подходящей возможностью отметить этот громкий юбилей. Стандартная модель после рестайлинга изменилась незначительно. Однако новый Golf стал современнее.

Базовая цена Volkswagen Golf 2024 года – от 27 180 евро. Полностью электрический вариант появится в следующем, девятом поколении модели к 2028 году.

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