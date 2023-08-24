Самую дешевую модель Tesla показали в сети до премьеры. Фото

Tesla Model 3 по-прежнему является самым дешевым электромобилем американской компании. К премьере готовят модернизированный автомобиль после рестайлинга, но дизайн держат в секрете. Однако в сети уже показали, как может выглядеть обновленная модель.

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О машине сообщает Autoevolution. Электрический седан Tesla Model 3 появился в 2017 году. Другие автопроизводители спустя шесть лет выводят на рынок следующее поколение своих моделей. Но Tesla готовится ограничиться обновлением.

В ходе рестайлинга машина получит слегка измененную внешность. Детали неизвестны. Но мы можем посмотреть на рендеры от LaMianDesign, которые демонстрируют предполагаемый дизайн. Автомобилю под кодовым названием Tesla Model 3 Highland изменят переднюю часть с новыми фарами и другими бамперами.

Возможно, новая Tesla Model 3 станет совсем немного длиннее за счет этих изменений. Очевидно, что силуэт и двери останутся без изменений.

Цветовая палитра моделей Tesla очень скромна и ограниченна. Мы удивимся, если в компании для Model 3 разработают новую палитру. А колесные диски наверняка появятся другие. Пока информации об официальной премьере обновленного электромобиля нет.

OBOZREVATEL ранее рассказывал о самых доступных электрокарах Mercedes – две модели претерпели обновление.