Очень практичный бюджетник Kia 2025 года показали на первых фото

Новая бюджетная модель Kia K4 2025 года уже полностью рассекречена официально как недорогой и современный автомобиль. Теперь на первых фото показали самый практичный вариант этой машины.

Видео дня

Сперва рассекретили седан Kia K4 привычного формата, затем машина получила исполнение в кузове хэтчбек. Теперь, по информации Carscoops, на дорогах впервые появились тестовые прототипы с кузовом универсал.

Такой автомобиль окажется самым практичным и вместительным в линейке. Спрос на подобные автомобили высок. Премьера ожидается до конца 2025 года.

Новую Kia K4 готовят к выходу на рынок. Седан пришел на смену Kia Forte и Cerato. Живой дебют модели состоялся в рамках Автошоу в Нью-Йорке. Хэтчбек разработали вместо Kia Ceed.

Бюджетник Kia K4 2025 года на рынке встретит много соперников: Skoda Octavia, VW Golf, Toyota Corolla, Honda Civic, Renault Megane, Peugeot 308. В линейке есть бензиновые двигатели объемом 1,6 (турбо, 190 л.с.) и 2 л (147 л.с.). Со своей ценой Kia K4 от $21 990 за базовый вариант занял выгодное положение в сегменте.

OBOZ.UA ранее рассказывал про новую модель Toyota.