Самую дешевую модель Mitsubishi внезапно решили обновить. Фото

Компактный бюджетник Mitsubishi Mirage – самая дешевая модель японской компании. Несмотря на возраст автомобиля и готовность производителя избавиться от этой машины, внезапно модель решили обновить.

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Детали стали известны Carscoops. Сообщается, что на рынок некоторых стран отправится новый Mitsubishi Mirage в 2026 году. При этом автомобиль 2011 года уже подвергали рестайлингам в 2015 и 2019 годах. В этот раз ожидается небольшое обновление.

Это удивительно, ведь с моделью уже решили прощаться. Например, в США готовятся сворачивать продажи. При этом в последнее время статистика модели выросла. Особенно запомнился 2024 год, когда продажи Mitsubishi Mirage в США выросли на 114%.

От этой модели решили отказаться и заменить другой машиной. Во всяком случае, такая информация сообщалась ранее. В Японии продажи уже прекратили.

На смену для некоторых рынков пришел новый кроссовер Mitsubishi Xforce. Его презентовали не так давно. В Европе место Space Star (местный вариант Mirage) занял базовый вариант Mitsubishi Colt, который теперь является копией Renault Clio.

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