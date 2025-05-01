Какие недорогие автомобили скоро исчезнут навсегда: список моделей

Эти недорогие автомобили из списка 2025 года всегда были популярными. Но вскоре эти модели покинут линейки производителей навсегда и исчезнут к 2026 году. Для этого существуют разные причины.

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Motor1 рассказывает об автомобилях популярных сегментов, которые не проживут дольше 2025 года и просто исчезнут из производственных планов автомобильных компаний. Мы в OBOZ.UA сосредоточились на самых недорогих машинах из этого списка.

Строгие требования безопасности, экологичности и топливной эффективности делают невозможной жизнь некоторых машин. Да и в целом прогресс на месте не стоит – поэтому некоторые известные автомобили исчезнут в 2025 и не продолжат свою жизнь в 2026 году.

Какие недорогие автомобили не доживут к 2026 году:

Cadillac XT4;

Chevrolet Blazer с ДВС;

Ford Escape;

Nissan Altima;

Nissan Versa;

Subaru Legacy.

Напомним, как уже рассказывал OBOZ.UA, появился список лучших недорогих кроссоверов 2025 года.