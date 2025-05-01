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Какие недорогие автомобили скоро исчезнут навсегда: список моделей

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
1,0 т.
Nissan Versa

Эти недорогие автомобили из списка 2025 года всегда были популярными. Но вскоре эти модели покинут линейки производителей навсегда и исчезнут к 2026 году. Для этого существуют разные причины.

Видео дня

Motor1 рассказывает об автомобилях популярных сегментов, которые не проживут дольше 2025 года и просто исчезнут из производственных планов автомобильных компаний. Мы в OBOZ.UA сосредоточились на самых недорогих машинах из этого списка.

Строгие требования безопасности, экологичности и топливной эффективности делают невозможной жизнь некоторых машин. Да и в целом прогресс на месте не стоит – поэтому некоторые известные автомобили исчезнут в 2025 и не продолжат свою жизнь в 2026 году.

Subaru Legacy

Какие недорогие автомобили не доживут к 2026 году:

  • Cadillac XT4;
  • Chevrolet Blazer с ДВС;
  • Ford Escape;
  • Nissan Altima;
  • Nissan Versa;
  • Subaru Legacy.

Напомним, как уже рассказывал OBOZ.UA, появился список лучших недорогих кроссоверов 2025 года.