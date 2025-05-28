Самого дешевого соперника Tesla от Slate показали вживую. Фото

Первая модель американского стартапа Slate Auto уже рассекречена как самый дешевый соперник Tesla. Стильный бюджетный электрокар предлагает выдающиеся возможности, его показали вживую после дебюта.

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Компания Slate Auto из США теперь станет основной угрозой Tesla. Top Gear показал новинку вживую в подробностях. Благодаря богатой кастомизации, которая по возможностям оторвалась далеко от конфигуратора Tesla, пикап выглядит интересно.

Базовая спецификация оказалась максимально простой, чтобы удешевить производство. Известно, что в кабине есть два кресла. Однако в компании подготовят широкую линейку аксессуаров, включая кожух для грузового отсека и комплект установки дополнительных кресел. Таким образом пикап можно превратить в полностью закрытый SUV для пятерых человек.

Купить Slate Truck EV 2026 модельного года можно будет только в сером цвете кузова. Однако предложат разноцветные пленки с разными рисунками, с помощью которых свой автомобиль можно персонализировать.

Среди других аксессуаров – колпаки для колес, яркие декоративные акценты и разная отделка интерьера Slate Truck EV. Единственный электромотор выдает 201 л.с. Запас хода Slate Truck – 240 и 380 км в зависимости от размера батарейного блока (52 и 84 кВтч).

Цена Slate Truck, старт продаж которого ожидается в 2026 году, составляет 20 000 долларов (благодаря федеральным скидкам).

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