Соперника недорогого кроссовера Tesla от Renault показали в деталях

Новый электрический кроссовер Alpine A390 от Renault будет соперничать с Tesla Model Y. У недорогого американского автомобиля нет легендарного имени и такого эффектного дизайна. Машину показали в деталях на новых официальных фото.

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OBOZ.UA напоминает, что новая модель Renault Alpine A390 полностью рассекречена после длительного ожидания и тизерной кампании. Французский электрокроссовер станет опасным соперником для любого мощного автомобиля.

Ранее концепт Renault Alpine A390_β предвещал серийную модель. Но дизайн в итоге сохранился почти без изменений. Динамичный силуэт, стремительные линии и множество интересного декора создают запоминающийся эффектный облик.

Электрический кроссовер Alpine A390 2026 модельного года на базе модели Nissan Ariya получил несколько модификаций. В топовом исполнении полноприводный автомобиль предлагает 470 л.с. Запас хода – около 550 км. Базовый вариант выдает 400 сил.

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