Самая практичная Dacia: каким будет новый бюджетник для семьи
Новая практичная Dacia Jogger 2026 модельного года готовится к премьере. Автомобиль после рестайлинга опять предложит удобные решения семейным покупателям и присоединится к большому разнообразию бюджетных моделей бренда.
Бюджетный универсал Dacia Jogger 2026 ранее был замечен в ходе дорожных испытаний. Дизайн автомобиля после рестайлинга будет соответствовать современным моделям Dacia. Это подтверждают и рендеры TALKWHEELS, которые демонстрируют вариант внешности машины.
Очевидно, что практичный семейный универсал на базе Dacia Logan получит новые фары и фонари, а также измененные бамперы.
Dacia готовит еще несколько новых моделей. Все они будут достаточно большими по сравнению с прошлыми автомобилями бренда. Среди основных соперников нового хэтчбека, о котором пока мало информации, называют модели С-класса Volkswagen Golf и Opel Astra.
Вероятно, в Dacia рассматривают хэтчбек как альтернативу Renault Megane из ДВС (превратившегося в электрокар). Еще несколько вариантов – купеподобный кроссовер, большой универсал или даже недорогой пикап.
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