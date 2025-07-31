Недорогой соперник Tesla подешевел вдвое почти без пробега. Фото

Недорогой кроссовер Fisker Ocean должен был стать соперником Tesla Model Y, но не успел справиться с задачей из-за банкротства производителя. Но это не помешало электрокару подешеветь вдвое.

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По информации Carscoops, цена Fisker Ocean в 2025 году теперь составляет от 22 990 долларов. Это примерно в два раза меньше, чем в свое время просили за новые экземпляры. При этом у машин почти нет пробега – менее 100 км.

В США нашли дилера, в запасах которого есть 24 экземпляра Fisker Ocean. Предложение очень привлекательное, однако неизвестность в отношении обслуживания отпугивает.

Запас хода Fisker Ocean почти достигает 600 км. Электрокроссовер известен хорошим оснащением с панорамной крышей и премиальной аудиосистемой.

Fisker обанкротился в 2024 году. В попытке спасти ситуацию производитель вводил огромные скидки, и машины продавали по похожим низким ценам. Видимо, на рынке еще остались невостребованные экземпляры.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал про новый мощный электромобиль Kia.