Благодаря любви к доступным электрокарам Украина обогнала Польшу: статистика
В Украине электромобили очень востребованы. Особенно когда речь заходит о наиболее доступных моделях. Это позволило нашей стране обойти Польшу в статистике по регистрации электрических машин.
Об этом сообщает Институт исследований авторынка. Так, по нашим дорогам на июль 2023 года ездит более 64,3 тысяч электрических автомобилей. Из общего количества легковых машин – 62,2 тысячи штук.
При этом за год прирост таких машин в стране почти достиг 60%. Год назад была зафиксирована статистика на уровне 40,3 тысяч зарегистрированных электрокаров.
По данным экспертов, в Польше на данный момент ездит 47 тысяч электрических машин. Чуть больше, чем было в Украине в июле 2022 года.
Высокие цены на бензин и отсутствие ввозной пошлины и НДС на электромобили в Украине способствуют высокому спросу.
Самые популярные электромобили в Украине в 2023 году:
- Nissan Leaf (1336 шт.);
- Volkswagen e-Golf (1203 шт.);
- Tesla Model 3 (1203 шт.);
- Volkswagen ID.4 (852 шт.);
- Tesla Model Y (838 шт.);
- Renault Zoe (714 шт.).
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