Благодаря любви к доступным электрокарам Украина обогнала Польшу: статистика

В Украине электромобили очень востребованы. Особенно когда речь заходит о наиболее доступных моделях. Это позволило нашей стране обойти Польшу в статистике по регистрации электрических машин.

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Об этом сообщает Институт исследований авторынка. Так, по нашим дорогам на июль 2023 года ездит более 64,3 тысяч электрических автомобилей. Из общего количества легковых машин – 62,2 тысячи штук.

При этом за год прирост таких машин в стране почти достиг 60%. Год назад была зафиксирована статистика на уровне 40,3 тысяч зарегистрированных электрокаров.

По данным экспертов, в Польше на данный момент ездит 47 тысяч электрических машин. Чуть больше, чем было в Украине в июле 2022 года.

Высокие цены на бензин и отсутствие ввозной пошлины и НДС на электромобили в Украине способствуют высокому спросу.

Самые популярные электромобили в Украине в 2023 году:

Nissan Leaf (1336 шт.); Volkswagen e-Golf (1203 шт.); Tesla Model 3 (1203 шт.); Volkswagen ID.4 (852 шт.); Tesla Model Y (838 шт.); Renault Zoe (714 шт.).

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