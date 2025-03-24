Самая дешевая модель Renault возглавила рынок. Фото

Знаменитая бюджетная модель Dacia Sandero опять возглавила рынок. Это самая дешевая машина Renault в Европе, которая обогнала своих соперников в рейтинге продаж в 2025 году.

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Об этом стало известно Motor1. Бюджетник Dacia Sandero возглавил европейский рынок в феврале 2025 года с результатом 21 604 машины. С небольшим отставанием на втором месте – Citroen C3 с 18 540 шт. Третье место занял Renault Clio (18 348 шт.).

Всего с начала 2025 года продажи новых автомобилей в Европе составили 1 962 850 автомобилей. Конкретно в феврале – 966 300 автомобилей. Этот результат на 3% ниже показателя 2024 года.

В Renault уже работают над новой Dacia Sandero 4 поколения. Недорогой автомобиль все еще будет основан на платформе CMF-B и впервые получит электрическую силовую установку. Такой вариант будут предлагать в линейке параллельно с двигателями внутреннего сгорания.

При этом потенциальным покупателям не стоит ожидать современной быстрой зарядки и большого запаса хода. Компания, как всегда, сосредоточится на доступности.

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