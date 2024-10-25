Самая дешевая модель Renault рассекречена в подробностях. Фото

Производство Renault Twizy уже остановили. Это самая дешевая модель французского бренда на глобальном рынке, на смену которой пришли Renault Mobilize Duo и Bento. Машины рассекретили в подробностях.

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Детали раскрыли на сайте производителя. Renault Twizy находился на конвейере с 2012 года. Но ему подготовили более современных преемников с низкой ценой. Хотя новинки сохранили знакомый формат.

За 11 лет Renault Twizy продали в количестве 33 340 экземпляров. При этом большая доля пришлась на покупателей из Франции, Германии, Италии и Южной Кореи. Возможно, новые электрокары Renault окажутся успешнее.

Цена Renault Mobilize Duo – от 9000 евро. Максимальная скорость в зависимости от модификации составляет от 45 до 80 км/ч. Маленькая батарея на 10 кВтч обеспечивает 160 км запаса хода.

Грузовой вариант Mobilize Bento предлагает объем багажного отсека 649 л. Груз складывается в крупный бокс в задней части кузова, который отъедает часть пространства салона, где в стандартной версии модели размещается кресло пассажира позади водителя.

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