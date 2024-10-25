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Лучшие б/у авто: в сети назвали недорогие машины, которыми довольны владельцы

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
1,2 т.
Toyota Camry

На вторичном рынке покупатели зачастую ориентируются на надежность б/у автомобиля при выборе. Другие обращают внимание на практичность и оснащение. Однако есть другой фактор, который формирует список лучших машин.

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В iSeeCars проанализировали около 1 000 000 автомобилей с пробегом. Оказалось, что можно выделить несколько моделей, которыми владельцы довольны болше всего и не спешат расставаться со своими машинами.

Если эти автомобили долгие годы нравятся владельцам, значит, с высокой долей вероятности понравятся многим другим покупателям на вторичном рынке.

Honda Ridgeline

Лучшие б/у автомобили для покупки в 2024 году:

  1. Toyota Highlander Hybrid;
  2. Toyota Camry Hybrid;
  3. Toyota Highlander;
  4. Toyota Tacoma;
  5. Toyota Prius;
  6. Honda CR-V;
  7. Ford Escape Hybrid;
  8. Toyota RAV4;
  9. Lexus IS 350;
  10. Nissan Versa;
  11. Toyota Tundra;
  12. Honda Ridgeline;
  13. Subaru Forester.

Напомним, как ранее сообщал OBOZ.UA, в сети назвали 3 неожиданных автомобиля с низкими ценами, которые понравятся покупателям и подарят позитивные эмоции.