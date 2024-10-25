Лучшие б/у авто: в сети назвали недорогие машины, которыми довольны владельцы

На вторичном рынке покупатели зачастую ориентируются на надежность б/у автомобиля при выборе. Другие обращают внимание на практичность и оснащение. Однако есть другой фактор, который формирует список лучших машин.

Видео дня

В iSeeCars проанализировали около 1 000 000 автомобилей с пробегом. Оказалось, что можно выделить несколько моделей, которыми владельцы довольны болше всего и не спешат расставаться со своими машинами.

Если эти автомобили долгие годы нравятся владельцам, значит, с высокой долей вероятности понравятся многим другим покупателям на вторичном рынке.

Лучшие б/у автомобили для покупки в 2024 году:

Toyota Highlander Hybrid; Toyota Camry Hybrid; Toyota Highlander; Toyota Tacoma; Toyota Prius; Honda CR-V; Ford Escape Hybrid; Toyota RAV4; Lexus IS 350; Nissan Versa; Toyota Tundra; Honda Ridgeline; Subaru Forester.

Напомним, как ранее сообщал OBOZ.UA, в сети назвали 3 неожиданных автомобиля с низкими ценами, которые понравятся покупателям и подарят позитивные эмоции.