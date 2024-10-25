Лучшие б/у авто: в сети назвали недорогие машины, которыми довольны владельцы
На вторичном рынке покупатели зачастую ориентируются на надежность б/у автомобиля при выборе. Другие обращают внимание на практичность и оснащение. Однако есть другой фактор, который формирует список лучших машин.
В iSeeCars проанализировали около 1 000 000 автомобилей с пробегом. Оказалось, что можно выделить несколько моделей, которыми владельцы довольны болше всего и не спешат расставаться со своими машинами.
Если эти автомобили долгие годы нравятся владельцам, значит, с высокой долей вероятности понравятся многим другим покупателям на вторичном рынке.
Лучшие б/у автомобили для покупки в 2024 году:
- Toyota Highlander Hybrid;
- Toyota Camry Hybrid;
- Toyota Highlander;
- Toyota Tacoma;
- Toyota Prius;
- Honda CR-V;
- Ford Escape Hybrid;
- Toyota RAV4;
- Lexus IS 350;
- Nissan Versa;
- Toyota Tundra;
- Honda Ridgeline;
- Subaru Forester.
Напомним, как ранее сообщал OBOZ.UA, в сети назвали 3 неожиданных автомобиля с низкими ценами, которые понравятся покупателям и подарят позитивные эмоции.