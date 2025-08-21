Самая дешевая модель Dacia готова к премьере: какой она будет

Бюджетник Dacia Sandero от Renault является самой дешевой моделью румынского бренда. Эта машина – настоящий хит европейского рынка. Автомобиль уже готов к премьере после модернизации.

Про новый Dacia Sandero 2026 модельного года сообщает Motor1. Там даже подготовили свой рендер, который основан на настоящих фото. Бюджетный автомобиль после рестайлинга ранее попал на фото без какой-либо маскировки.

Показали компактный кроссовер Dacia Sandero Stepway 2026. Стандартный хэтчбек тоже претерпел модернизацию в похожем стиле. Изменились бамперы и светотехника. Известно, что линейке впервые появится гибридная силовая установка.

А для следующего поколения автомобиля готовят более масштабные изменения, но дебют ожидается через несколько лет. Сообщалось, что новая Dacia Sandero 4 поколения впервые получит электрическую силовую установку. Такой вариант будут предлагать в линейке параллельно с двигателями внутреннего сгорания.

Бюджетник Dacia Sandero все еще будет основан на платформе CMF-B. При этом потенциальным покупателям не стоит ожидать современной быстрой зарядки и большого запаса хода. Компания, как всегда, сосредоточится на доступности.

