С какой полосы водитель может выполнить поворот на дороге: задача по ПДД с нюансом

Безопасное выполнение поворотов очень важно при движении по оживленным городским дорогам. Но помните ли вы все правила, регулирующие именно поворот?

Для тех, кто хочет проверить свои знания, в телеграмманал "А ты знаешь ПДД?" появилась интересная задача по этой теме. Она посвящена движению по дорогам с выделенной полосой для общественного транспорта и поворота через эту полосу.

Итак, посмотрите на картинку. На ней синий автомобиль готовится повернуть направо, но на своем пути имеет полосу для общественного транспорта. Какую траекторию нужно выбрать водителю, чтобы не нарушить правила? Задача предлагает три варианта: А – без предварительного перестроения в эту полосу, и В – с перестроением. Можно также выбрать комбинированный вариант АВ. Сформулируйте для себя обоснование ответа, а затем переходите к пояснению ниже.

Руководствововаться в такой ситуации водитель должен пунктом 17.2 действующих Правил дорожного движения Украины. Он позволяет выполнять поворот направо через полосу для общественного транспорта, если эта полоса разделена на разметке прерывистой линией. В таких местах разрешается также заезжать на нее при выезде на дорогу и для посадки или высадки пассажиров у правого края проезжей части. Именно такую линию мы видим в условии задачи. Следовательно, водитель может выбрать траекторию движения, пересекающую обособленную полосу. И правильным ответом здесь будет В

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