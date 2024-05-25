С какой полосы можно съезжать с кругового перекрестка: сложный тест на знание ПДД

Перекресток – особо опасные участки, требующие повышенной концентрации внимания и соблюдения ПДД. Часто аварийные ситуации случаются на перекрестках, где организовано круговое движение.

Предлагаем проверить знания интересным тестом. Внимательно посмотрите на видео и попытайтесь определить, кто из водителей нарушил ПДД в данной ситуации?

Кто из водителей нарушил ПДД?

Водитель белого автомобиля; Водитель зеленого автомобиля; Никто не нарушил.

Объяснение

Знак 4.10 "Круговое движение" указывает на необходимость объезда центрального островка в направлении, показанном стрелками на перекрестке с круговым движением.

В соответствии с пунктом 10.5 ПДД поворот необходимо выполнять так, чтобы при выезде с перекрестка проезжих частей транспортное средство не оказалось на полосе встречного движения, а в случае поворота справа следует двигаться ближе к правому краю проезжей части.

Выезд с перекрестка, где организовано круговое движение, может осуществляться с любой полосы, если направление движения не определено дорожными знаками или разметкой и это не создаст помех транспортным средствам, двигающимся в попутном направлении вправо.

Правильный ответ

Таким образом, правильный ответ 3 – водители не нарушили ПДД, совершая выезд с кругового перекрестка.

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