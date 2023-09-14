Роскошный брат Chevrolet: в General Motors рассекретили большой недорогой кроссовер

Новый большой кроссовер GMC Acadia построен на базе недорогого Chevrolet Traverse. Новинка чуть дороже своего брата, но все равно предлагается по привлекательной цене. В General Motors рассекретили все детали о машине.

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Информацию опубликовали на сайте Motor1. Со сменой поколений новый GMC Acadia 2024 модельного года увеличился в размерах. Длина теперь составляет 5186 мм при 3070 мм колесной базы.

Такие габариты позволили предложить шесть или семь посадочных мест в салоне в зависимости от модификации. Дизайн выполнили в традиционном духе GMC: брутальный, с крупными элементами и налетом роскоши в виде щедрого хромированного декора.

Двигатель для большого GMC Acadia 2024 предлагают только один. Турбированный четырехцилиндровый мотор объемом 2,5 л выдает мощность 328 л.с. Агрегат сочетается с 8-ступенчатой автоматической КПП.

Покупатели смогут выбрать модификации с передним и полным приводом. Доступен и более внедорожный вариант Acadia AT4 с цепкими покрышками, увеличенным клиренсом и пластиковыми накладками на кузове.

Цена GMC Acadia 2024 модельного года – около 40 000 долларов за базовый вариант.

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