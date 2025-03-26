Роскошные авто по лучшей цене: свежий рейтинг

В мире роскошных автомобилей цена может значительно варьироваться, но это не значит, что за сумму до 30 000 долларов (1,226 млн грн) вы не можете получить по-настоящему впечатляющее авто. Многие модели совмещают надежность, комфорт и стиль, что делает их идеальными для тех, кто хочет соединить качество и роскошь без излишних затрат.

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Если вы в поисках подержанного автомобиля, который доставляет настоящее удовольствие от езды, обратите внимание на несколько вариантов, находящихся в пределах этого бюджета. К тому же такие автомобили известны своим высоким уровнем надежности и оснастки. Вот несколько моделей, которые следует рассмотреть в 2025 году:

1. Audi A6 2020 года

Цена: $29690 (1,24 млн грн)

Рейтинг надежности: 8,4/10

Audi A6 в 2020 году сочетает роскошный дизайн и современные технологии. Этот седан среднего класса обеспечивает высокую производительность благодаря 2,0-литровому двигателю с турбонаддувом и мягким гибридом. Комфортная кабина, современная мультимедийная система и отличная безопасность делают его одним из лучших выборов в своем классе. Однако стоит отметить, что в багажнике не так много места, как у конкурентов.

2. BMW 3 серии 2020 года

Цена: $25106 (1,04 млн грн)

Рейтинг надежности: 8,4/10

BMW 3 серии 2020 года – это спортивный седан, который обеспечивает отличную маневренность и эффективность. С обновленным дизайном и улучшенной динамикой, эта модель предлагает комфорт и престиж одновременно оставаясь доступной. Она также обладает хорошей экономичностью и просторным интерьером, хотя новая система iDrive иногда может быть сложной для пользователей.

3. Audi A4 2023 года

Цена: $28554 (1,19 млн грн)

Рейтинг надежности: 8,5/10

Audi A4 2023 года – это отличный выбор для тех, кто ищет роскошь и доступность. Модель отличается комфортной ездой, мощным двигателем и передовыми техническими характеристиками. Кроме того, это один из немногих седанов, предоставляющий стандартный полный привод для всех моделей. Однако следует отметить, что система управления могла бы быть более интуитивной.

4. Acura ILX 2022 года

Цена: $25407 (1,06 млн грн)

Рейтинг надежности: 8,6/10

Acura ILX 2022 года является одним из самых доступных роскошных седанов на рынке. Этот автомобиль сочетает эффективный двигатель и комфортную езду, хотя для более требовательных водителей он может показаться недостаточно динамичным. В то же время, он выглядит стильно и предлагает отличное соотношение цены и качества.

5. Volvo S60 2022 года

Цена: $28350 (свыше 1,18 млн грн)

Рейтинг надежности: 8,6/10

Volvo S60 2022 поражает элегантным дизайном и высококлассными функциями. Этот автомобиль не так спортивн, как некоторые из конкурентов, но он обеспечивает впечатляющий уровень комфорта и стиля. Внутреннее пространство также является одним из лучших в своем классе, хотя некоторые элементы информационно развлекательной системы могут быть не совсем удобными для пользователя.

6. BMW 3 серии 2021 года

Цена: $29223 (1,22 млн грн)

Рейтинг надежности: 8,6/10

BMW 3 серии 2021 года продолжает оставаться одним из лучших роскошных седанов на рынке. Он обеспечивает отличную производительность, отличное качество езды и современный дизайн. Однако новые функции помощи водителю иногда работают не совсем безупречно, а информационно развлекательная система может показаться запутанной.

7. Lincoln MKZ 2020 года

Цена: $25704 (свыше 1,07 млн грн)

Рейтинг надежности: 8,6/10

Lincoln MKZ 2020 года – это еще один отличный вариант для тех, кто ищет комфорт и стиль по доступной цене. Этот седан предлагает плавную езду, богатую оснастку и высокий уровень комфорта. Он может похвастаться мощным двигателем и роскошным салоном, но пространство в салоне не такое большое, как у некоторых конкурентов.

8. Lexus ES 350 2019 года

Цена: $25362 (1,253 млн грн)

Рейтинг надежности: 8,7/10

Lexus ES 350 2019 предлагает комфорт на высоком уровне и превосходную производительность для своего класса. Этот седан имеет изысканный интерьер, а также отличную езду. Обновленный дизайн и мощный двигатель сделали его еще более привлекательным вариантом для ищущих роскошь за разумные деньги.

9. Lexus IS 300 2021 года

Цена: $29440 (1,226 млн грн)

Рейтинг надежности: 8,9/10

Lexus IS 300 2021 года – это идеальный выбор для тех, кто хочет роскошь и спортивную динамику вождения. Обновленный интерьер и улучшенная динамика вождения делают этот автомобиль одной из самых лучших моделей в своем классе. Однако система управления может быть не столь удобной, как у некоторых конкурентов.

10. Lexus IS 350 2019 года

Цена: $29356 (1,226 млн грн)

Рейтинг надежности: 9,1/10

Lexus IS 350 2019 года является отличным вариантом для тех, кто хочет мощный и комфортный автомобиль. Этот седан сочетает в себе спортивную динамику и роскошный интерьер, а также предлагает отличное качество езды на любых дорогах. В то же время задние сиденья могут показаться тесными для взрослых пассажиров.

OBOZ.UA ранее публиковал экспертный рейтинг лучших авто для большой семьи.

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