Новый кроссовер Volkswagen дешевле Tiguan показали до премьеры. Фото

Кроссовер Volkswagen Taos – недорогой автомобиль, который для многих покупателей является доступной альтернативой модели VW Tiguan. Модернизированную машину показали на фото в сети до премьеры.

Об этом стало известно Carscoops. Дизайн все еще держат в секрете, однако кроссовер попался в ходе дорожных испытаний. Как всегда в таких ситуациях, основные изменения скрыты от любопытных глаз с помощью пленки и наклеек.

На изображениях показали новый кроссовер VW Taos до премьеры, которая ожидается до конца 2024 года. Автомобиль в этой модификации будут продавать только как 5-местный кроссовер в США.

В целом у моделей Volkswagen довольно простой дизайн, и все они выполнены в общей стилистике. Поэтому новый Taos 2024 должен получить знакомую внешность.

Ожидаются измененные бамперы, новая светотехника спереди и сзади, другие колесные диски и свежие цвета кузова. Цена Volkswagen Taos – от 24 000 долларов. Если новая версия кроссовера и подорожает, то незначительно.

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