Renault объявила цену на новый кроссовер дешевле Дастера. Фото

Бюджетник Dacia Spring EV 2025 модельного года готов к выходу на рынок. Это самый доступный электрический кроссовер на европейском рынке. Ранее Renault показала модернизированный автомобиль, а теперь объявили цену – новинка оказалась дешевле Рено Дастер.

Рестайлинг провели с учетом нового корпоративного стиля Dacia. Однако новый Spring сохранил компактные габариты и остался меньше в сравнении с бюджетным кроссовером Duster. Motors Actu сообщает о цене Dacia Spring 2025 – от 18 900 евро.

Электрический кроссовер Dacia Spring получил новые бамперы, другую светотехнику и новую декоративную панель между передними фарами. Модели расшили цветовую гамму и предложили другие колесные диски. Несмотря на то, что общий силуэт и линия остекления не изменились, все кузовные панели, включая двери, выполнены по новой штамповке.

В салоне Dacia Spring полностью изменилось оформление и отделочные материалы. Дизайн стал современнее, появился крупный монитор мультимедийной системы и цифровой щиток приборов. Мощность мотора, в зависимости от модификации, составляет от 44 до 64 л.с. Пока цену объявили для французского рынка, там будут предлагать только более мощный вариант.

Емкость батарейного блока составляет 26 кВтч. Запас хода Dacia Spring EV равен 220 км. Новинка немного подорожала. До модернизации за машину просили 17 000 евро.

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