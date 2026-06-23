Renault обновил электрический хэтчбек Megane E-Tech: что изменилось
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Автоконцерн Renault обновил свой электрический хэтчбек Megane E-Tech после четырех лет продаж. Главными усовершенствованиями стали улучшенный дизайн и увеличенный запас хода.
Как пишет издание Autocar, плановое обновление первого полностью автономного электромобиля компании произошло на фоне того, как его конкуренты, среди которых Volkswagen ID 3, Cupra Born, Vauxhall Astra и Peugeot e-308, также начали обновляться. Это делается для усиления конкурентоспособности на фоне таких электрических хитов, как Hyundai Ioniq 3, Kia EV4 и Mini Aceman.
Признаком этих изменений для Renault стал, прежде всего, новый дизайн передней части, который приблизил Megane к более новым кроссоверам Austral и Rafale. В основном благодаря более массивной решетке радиатора и логотипу Renault, расположенному ниже. Руководитель компании Фабрис Камболив ранее рассказывал изданию Autocar, что этот рестайлинг призван перепозиционировать Megane как "хот-хэтч или автомобиль для любителей вождения", и в новом дизайне четко прослеживается влияние прежних спортивных моделей бренда.
Нижнюю часть переднего бампера изменили, добавив дневные ходовые огни в форме финишного флага (похожие на те, что были у предыдущего поколения Mégane RS), а более агрессивный сплиттер визуально расширил автомобиль. Сзади на бампере появился массивный интегрированный диффузор. Новые рельефные складки на капоте и задние фонари с 3D-эффектом завершили обновление экстерьера.
Емкость аккумулятора увеличили с 60 кВт·ч до 67 кВт·ч, что повысило максимальный запас хода хэтчбека с 458 км до 499 км. Для сравнения: Volkswagen ID 3 Neo с батареей на 58 кВт·ч проезжает на одном заряде 497 км.
Высота аккумулятора немного увеличилась для достижения большей емкости, из-за чего общая высота машины выросла на 20 мм: теперь Megane имеет высоту 1520 мм (что примерно на 40 мм ниже, чем у ID 3 Neo). Новый Megane также стал тяжелее на 100 кг и весит 1772 кг, причем 75 кг из этого веса добавила именно увеличенная батарея. Тем не менее он все равно остается более чем на 100 кг легче ID 3.
Подвеску и рулевое управление перенастроили с учетом увеличенного веса, но 218-сильный двигатель, приводящий в движение передние колеса, остался без изменений. Длина и ширина также сохранили прежние показатели – 4200 мм и 2055 мм соответственно, как и лучший в своем классе 440-литровый багажник.
Среди других обновлений – увеличение пиковой мощности зарядки постоянным током (DC) со 130 кВт до 165 кВт, что позволило на 25 % сократить время зарядки от 15 % до 80 %, которое теперь, по заявлению производителя, составляет 24 минуты. Скорость зарядки переменным током (AC) остается на уровне 11 кВт (или 22 кВт в качестве опции), что также обеспечило возможность двунаправленной зарядки: от автомобиля к устройству (V2L) и от автомобиля в сеть (V2G). Тепловой насос, а также предварительное кондиционирование батареи и салона входят в стандартную комплектацию.
Внутри изменений меньше. Так, в салоне остались те же спаренные 12-дюймовые экраны, хотя теперь они работают с искусственным интеллектом Gemini AI.
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