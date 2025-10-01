Эксперты назвали цены недорогих моделей Kia: топ-3 самых дешевых
Недорогие модели Kia в 2025 году могут показаться привлекательными на фоне современного автомобильного рынка. Эксперты назвали цены новых автомобилей. В топ-3 попали самые дешевые машины.
В линейке Kia еще остались доступные модели. Специалисты Motor1 обратили внимание на современный модельный ряд корейского производителя. А мы в OBOZ.UA выбрали три самых доступных автомобиля.
Kia Seltos – цена от 25 145 долларов
Это небольшой кроссовер, который нравится покупателям. Современная модель для очень популярного сегмента.
Kia K5 – цена от 28 585 долларов
Большой эффектный седан Kia K5 отлично оснащен. Это качественный и современный автомобиль для сегмента, в котором остается все меньше машин.
Kia Sportage – цена от 30 135 долларов
Кроссовер Kia Sportage пользуется очень высоким спросом. В том числе этому способствует модная гибридная силовая установка, которую можно получить за доплату.
OBOZ.UA уже рассказывал про самые дешевые современные автомобили.