Эксперты назвали цены недорогих моделей Kia: топ-3 самых дешевых

Недорогие модели Kia в 2025 году могут показаться привлекательными на фоне современного автомобильного рынка. Эксперты назвали цены новых автомобилей. В топ-3 попали самые дешевые машины.

В линейке Kia еще остались доступные модели. Специалисты Motor1 обратили внимание на современный модельный ряд корейского производителя. А мы в OBOZ.UA выбрали три самых доступных автомобиля.

Kia Seltos – цена от 25 145 долларов

Это небольшой кроссовер, который нравится покупателям. Современная модель для очень популярного сегмента.

Kia K5 – цена от 28 585 долларов

Большой эффектный седан Kia K5 отлично оснащен. Это качественный и современный автомобиль для сегмента, в котором остается все меньше машин.

Kia Sportage – цена от 30 135 долларов

Кроссовер Kia Sportage пользуется очень высоким спросом. В том числе этому способствует модная гибридная силовая установка, которую можно получить за доплату.

