Разрешено ли водителю выполнить разворот? Задача по ПДД, над которой придется подумать

Каждый водитель должен досконально знать абсолютно все ПДД. От этого зависит не только его жизнь, но и безопасность других участников дорожного движения.

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На дороге у людей есть буквально секунды для принятия решения, поэтому они должны действовать согласно правилам автоматически. Чтобы вы могли отработать свои водительские навыки, auto_pdr.ua поделился непростым тестовым заданием.

Разрешен ли водитель черного автомобиля выполнить разворот в этой ситуации?

А. Да, разрешено;

Б. Нет, запрещено.

Для начала обратите внимание на дорожные знаки. Среди них есть знак 2.1, указывающий на то, что водитель должен пропустить транспортные средства, подъезжающие к нерегулируемому перекрестку по главной дороге.

Также на изображении есть знак 5.7.1. Он указывает направление движения на перекрестной дороге, на которой организовано одностороннее движение.

Следовательно, водитель черного авто ни в коем случае не может повернуть налево, ведь в этом случае он будет двигаться по встречной полосе.

На первый взгляд может показаться, что разворот запрещен, ведь траектория движения автомобиля будет проходить навстречу водителям, которые будут двигаться по дороге с односторонним движением. Однако следует отметить, что разворот – это не движение, а маневр и он будет совершаться не на дороге с односторонним движением, а на перекрестке. Кроме того, ни знак 5.7.1, ни знак 2.1 сам по себе не запрещает разворачиваться.

Однако важно помнить, что перед любым изменением направления движения водитель должен убедиться, что это будет безопасно и не создаст помех или опасности другим участникам движения.

Правильный ответ

Поскольку правилами дорожного движения и знаками, изображенными в задании, разворот на перекрестках не запрещается, правильный ответ А. Да, разрешен.

Ранее OBOZ.UA публиковал запутанную задачу на знание ПДД о том, кто должен уступить дорогу при наличии временной разметки.

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