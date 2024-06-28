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Разрешено ли водителю выполнить разворот? Задача по ПДД, над которой придется подумать

Анна Онищенко
Авто Oboz
2 минуты
243
Разрешено ли водителю выполнить разворот? Задача по ПДД, над которой придется подумать

Каждый водитель должен досконально знать абсолютно все ПДД. От этого зависит не только его жизнь, но и безопасность других участников дорожного движения.

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На дороге у людей есть буквально секунды для принятия решения, поэтому они должны действовать согласно правилам автоматически. Чтобы вы могли отработать свои водительские навыки, auto_pdr.ua поделился непростым тестовым заданием.

Разрешен ли водитель черного автомобиля выполнить разворот в этой ситуации?

Разрешено ли водителю выполнить разворот? Задача по ПДД, над которой придется подумать
  • А. Да, разрешено;
  • Б. Нет, запрещено.

Для начала обратите внимание на дорожные знаки. Среди них есть знак 2.1, указывающий на то, что водитель должен пропустить транспортные средства, подъезжающие к нерегулируемому перекрестку по главной дороге.

Разрешено ли водителю выполнить разворот? Задача по ПДД, над которой придется подумать

Также на изображении есть знак 5.7.1. Он указывает направление движения на перекрестной дороге, на которой организовано одностороннее движение.

Разрешено ли водителю выполнить разворот? Задача по ПДД, над которой придется подумать

Следовательно, водитель черного авто ни в коем случае не может повернуть налево, ведь в этом случае он будет двигаться по встречной полосе.

На первый взгляд может показаться, что разворот запрещен, ведь траектория движения автомобиля будет проходить навстречу водителям, которые будут двигаться по дороге с односторонним движением. Однако следует отметить, что разворот – это не движение, а маневр и он будет совершаться не на дороге с односторонним движением, а на перекрестке. Кроме того, ни знак 5.7.1, ни знак 2.1 сам по себе не запрещает разворачиваться.

Однако важно помнить, что перед любым изменением направления движения водитель должен убедиться, что это будет безопасно и не создаст помех или опасности другим участникам движения.

Правильный ответ

Поскольку правилами дорожного движения и знаками, изображенными в задании, разворот на перекрестках не запрещается, правильный ответ А. Да, разрешен.

Ранее OBOZ.UA публиковал запутанную задачу на знание ПДД о том, кто должен уступить дорогу при наличии временной разметки.

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