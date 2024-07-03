Разрешено ли водителю совершить обгон? Непростая задача по ПДД

Обгон – один из самых распространенных маневров при движении автомобилей по путям. Именно поэтому ПДД строго регламентируют его выполнение в целях безопасности всех находящихся на дороге.

Видео дня

Проверить знание всех нюансов, необходимых для выполнения безопасного обгона, предлагает TikTok-блог "А ты знаешь ПДД?". В нем появилась задача, предлагающая вам объяснить, имеет ли водитель право обогнать автомобиль впереди.

По условиям задачи по дороге за пределами города двигаются два авто. Черное находится впереди, белое его догоняет. Нужно определить, сможет ли водитель белого совершить обгон на заданном участке пути. Вариантов ответа два:

да, сможет; нет, не сможет.

Чтобы дать правильный обоснованный ответ, нужно присмотреться к знаку, который стоит у автодороги. Это знак 3.25 "Обгон запрещен". Он запрещает обгон всех транспортных средств, кроме двигающихся со скоростью менее 30 км/ч. Однако этот знак сопровождается табличкой 7.12 "Голед". Она означает, что действие знака распространяется только на зимний период, когда дорога на этом участке может становиться скользкой.

Поскольку ситуация, изображенная в задаче, происходит в теплый сезон, действие знака в настоящее время прекращается. А это значит, что водитель белого автомобиля имеет право на обгон. А значит правильным является первый вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу на знание правил обгона в тоннеле.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.