Разрешено ли движение задним ходом: запутанная задача по ПДД

Нарушение ПДД приводит к возникновению аварийных ситуаций на дорогах. Залогом безопасности для всех участников дорожного движения является неукоснительное соблюдение установленных норм.

Попытайтесь проверить свои знания интересным тестом. Может водитель красного автомобиля начать движение задним ходом?

Условия задачи

Разрешено ли в этом месте движение задним ходом водителя красного автомобиля?

разрешено; запрещено.

Объяснение

Пункт 10.9 ПДД устанавливает, что при движении транспортного средства задним ходом водитель не должен создавать опасности или препятствий другим участникам движения. Для обеспечения безопасности движения он в случае необходимости должен обратиться за помощью к другим лицам.

Согласно пункту 10.10 ПДД движение транспортных средств задним ходом запрещается:

на автомагистралях;

на дорогах для автомобилей;

на железнодорожных переездах;

на пешеходных переходах;

на перекрестках;

на мостах, путепроводах, эстакадах, в туннелях, на въездах и выездах из них;

на участках дорог с ограниченной обзорностью или недостаточной видимостью.

Разрешается движение задним ходом на дорогах с односторонним движением при условии соблюдения требований пункта 10.9 ПДД и невозможности подъехать к объекту иным образом.

Правильный ответ

Правильный ответ 2 – движение запрещено.

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