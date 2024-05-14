Куда разрешено повернуть водителю: задачи по ПДД на внимательность
Основным условием безопасного и упорядоченного движения на дороге является соблюдение ПДД. Эти правила устанавливают требования для всех участников дорожного движения и являются обязательными для выполнения.
Предлагаем проверить знания с помощью интересного теста. Попытайтесь определить, куда можно повернуть водителю в указанной ситуации?
Условия задания
В каких направлениях разрешено движение водителю белого автомобиля?
- Только прямо.
- Прямо и направо.
- Во всех направлениях.
Правильный ответ
Важно прежде всего обратить внимание на дорожные знаки. Знак 3.22 устанавливает, что поворот направо запрещен, поэтому правильный ответ 1 – водтель может ехать только прямо.
Объяснение
Знак 3.22 запрещает поворот направо всем транспортным средствам, кроме тех, которые двигаются по установленным маршрутам.
В соответствии с пунктом 10.4 ПДД перед поворотом налево или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении. Водитель белого автомобиля занял крайнюю правую полосу для движения, поэтому повернуть налево или совершить разворот он также не может. Остается только движение прямо, что и будет правильным ответом.
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