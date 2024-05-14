Куда разрешено повернуть водителю: задачи по ПДД на внимательность

Основным условием безопасного и упорядоченного движения на дороге является соблюдение ПДД. Эти правила устанавливают требования для всех участников дорожного движения и являются обязательными для выполнения.

Предлагаем проверить знания с помощью интересного теста. Попытайтесь определить, куда можно повернуть водителю в указанной ситуации?

Условия задания

В каких направлениях разрешено движение водителю белого автомобиля?

Только прямо. Прямо и направо. Во всех направлениях.

Правильный ответ

Важно прежде всего обратить внимание на дорожные знаки. Знак 3.22 устанавливает, что поворот направо запрещен, поэтому правильный ответ 1 – водтель может ехать только прямо.

Объяснение

Знак 3.22 запрещает поворот направо всем транспортным средствам, кроме тех, которые двигаются по установленным маршрутам.

В соответствии с пунктом 10.4 ПДД перед поворотом налево или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении. Водитель белого автомобиля занял крайнюю правую полосу для движения, поэтому повернуть налево или совершить разворот он также не может. Остается только движение прямо, что и будет правильным ответом.

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