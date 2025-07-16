Разрешен ли такой обгон? Тест на знание ПДД

Обгоны, как и любые другие маневры на дороге, должны быть безопасными и не создавать потенциально аварийных ситуаций. Для этого важно соблюдать все требования действующих ПДД, которые регулируют выполнение обгонов.

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Хотите проверить, как хорошо вы ориентируетесь в соответствующих пунктах? Пройдите тест, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". В нем дается три автомобиля, которые движутся в одну сторону по дороге – красный, синий и желтый. При этом водитель желтого авто, который движется последним, подает сигнал о намерении обогнать остальные машины с левой стороны. Разрешается ли ему правилами выполнить задуманный обгон? Варианты ответа здесь следующие:

разрешается; разрешается, если он будет завершен раньше чем за 800 метров; разрешается, если скорость автомобилей впереди менее 30 км/ч; запрещается.

Сначала определим, вообще разрешен ли такой обгон действующими ПДД? Для этого нужно обратиться к пункту 14.5 Правил. Он утверждает, что водитель транспортного средства, выполняющего обгон, может остаться на полосе встречного движения, если после возвращения на ранее занимаемую полосу ему придется снова начать обгон, при условии, что он не создаст опасности встречным транспортным средствам, а также не будет препятствовать транспортным средствам, которые движутся за ним с более высокой скоростью. Следовательно, такой обгон Правилами разрешается.

Теперь обратим внимание на знаки. Возможно, они вносят свои ограничения в возможность обгона. И действительно, на изображенном участке мы видим знак 3.25 "Обгон запрещен". Но под ним также есть табличка 7.1.1 "Расстояние до объекта", которая указывает через сколько метров требования знака вступают в силу. Конкретно этот знак вступает в силу через 800 метров от места, где сейчас находятся авто. А в этой локации обгон все еще возможен

Итак, получается, что водителю желтого автомобиля изображенный обгон разрешается, но если он будет завершен меньше, чем через 800 м. Таким образом, правильным здесь является второй вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал интересную задачу, в которой нужно было определить, кто должен уступить дорогу – авто, выезжающее с прилегающей территории, или машина, движущаяся задним ходом.

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